Controlli intensificati da parte degli agenti del commissariato di polizia di Cisterna, su ordine del Questore Michele Spina, nella periferia di Aprilia, soprattutto a margine della recente petizione inviata dal presidente del comitato di quartiere La Gogna, Anselmo Ricci, e dal presidente dell'omonima associazione consortile, Silvano De Paoli.

In particolare sono state pattugliate le zone di via Crati e via Gidora ove sono stati segnalati furti e l'aggirarsi di soggetti sospetti. L'attività si è svolta con l'ausilio di unità cinofile di stanza a Nettuno e con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, specializzati nella repressione e prevenzione di crimini quali in particolare rapine e furti. Decine le autovetture e le persone controllate.