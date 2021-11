Sono state inoltre contestate violazioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e nei confronti di alcuni conducenti sono stati eseguiti test volti ad accertare l'eventuale assunzione di sostanze alcoliche.

Nel corso delle attività, sono state controllate quasi 100 persone e 50 veicoli – tra cui anche diverse minicar - e sono state elevate oltre 20 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, ritirando due patenti di guida e due carte di circolazione.

Proseguono i controlli straordinari del territorio nel week end, da parte della Squadra Volante, in collaborazione con equipaggi specializzati della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, interessando, oltre alle vie della tradizionale movida, anche le periferie.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli