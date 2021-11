Nel corso della settimana appena conclusasi, la Questura di Latina ha impiegato, per le ordinarie attività di controllo del territorio, oltre 200 Volanti, 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, 2 Unità cinofile antidroga e 1 antiesplosivi provenienti da Nettuno e le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Latina e dei suoi distaccamenti nella provincia, il cui ausilio è stato richiesto dal Questore di Latina per potenziare le attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati di tipo predatorio e in materia di stupefacenti.

Tale impegno ha permesso di identificare 1020 persone, controllare 424 veicoli ed elevare 50 contravvenzioni per violazioni al codice della strada con 2 patente e 2 carte di circolazioni ritirate, oltre al sequestro di 2 veicoli per mancate revisioni e di due patenti di guida scadute di validità. Sono stati inoltre 80 i posti di controllo effettuati; 30 sono stati, inoltre, gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e la regolare presenza sul territorio.

Tale attività di controllo ha consentito il rinvenimento di 1 veicolo rubato e due sequestri di sostanza stupefacente del tipo "cocaina" e "hashish".

Sono 7 le persone tratte in arresto, tra i quali l'uomo trovato in possesso dello stupefacente e tratto in arresto dalla Squadra Volante, 3 donne arrestate dalla Squadra Mobile nell'ambito dell'operazione "Black Mail" cui si aggiunge 1 arrestato per estorsione dagli stessi investigatori e infine 2 soggetti tratti in arresto rispettivamente dalla Squadra Volante e dagli agenti del Commissariato di Cisterna entrambi per rispondere dei reati di violenza, resistenza, oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale.

In ambito provinciale, invece, sono state in totale 8 le persone denunciate in stato di libertà per vari reati, tra i quali figurano i seguenti: lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione, evasione dagli arresti domiciliari e violazione della quarantena Covid.

La Divisione di Polizia Amministrativa ha inoltre proseguito nella sua attività di verifica su 4 esercizi pubblici tra i quali bar, ristoranti e pub cittadini per i quali non si rilevavano violazioni di legge.

In questa settimana il Questore ha emesso 3 provvedimenti di avviso orale, misura di prevenzione con la quale "avvisa il destinatario dell'esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge".

A costoro è stato imposto di non accompagnarsi con altri pregiudicati. In caso di inosservanza alle prescrizioni potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione personale più grave della sorveglianza speciale.

I provvedimenti, sono stati applicati dall'Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine di Latina.