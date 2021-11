Disagi al traffico sulla Pontina in direzione sud tra Aprilia e via Selciatella.

A causare una lunga colonna di veicoli fermi la presenza di almeno tre auto coinvolte in un tamponamento a catena.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Stradale e i soccorritori del 118. Due le persone soccorse dai sanitari, uno in codice giallo e uno in codice verde. Riaperta una corsia per far defluire il traffico.

Seguiranno aggiornamenti