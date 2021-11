Cerca un movente la Polizia per fare piena luce sull'inquietante episodio avvenuto venerdì sera, poco prima di mezzanotte, alle case popolari in via Londra, nel quartiere Europa a Latina.

Gli agenti hanno sequestrato un revolver da cui sono partiti 2 colpi esplosi all'indirizzo di un portone ad altezza d'uomo e stanno tentando soprattutto di cristallizzare cosa ci sia dietro a tutto questo.

Non si esclude l'ipotesi legata al mondo della droga, ma su questo gli investigatori mantengono uno stretto riserbo e gli accertamenti sono serrati.

Il pronto intervento dei poliziotti - coordinati dal Questore Michele Maria Spina impegnati nei servizi di controllo del territorio insieme al Reparto Prevenzione Crimine del Lazio - ha permesso di raccogliere nell'immediatezza dei fatti elementi importanti e indirizzare i sospetti su un 50enne già conosciuto negli archivi delle forze dell'ordine. Sono stati gli agenti della Squadra Volante ad arrivare sulla scena del crimine nel giro di pochissimo tempo e mettere insieme dei tasselli investigativi importanti.

A richiamare l'attenzione dei residenti della zona nella scala A del lotto 51, sono state le imprecazioni di un uomo che ha urlato verso i piani superiori per diversi minuti prima di aprire il fuoco. I riscontri della Polizia sono concentrati sull'arma ritrovata in un portaombrelli nella Scala B a poca distanza da dove abita il 50enne su cui si sono concentrati i sospetti. Nell'immediatezza non si trovava, a seguire alcune ore dopo i fatti è stato rintracciato. Nella sua abitazione la Polizia ha ritrovato sostanza stupefacente tra cui hascisc ed è per questo che è indagato a piede libero mentre per quanto riguarda l'esplosione dei colpi di arma da fuoco, tutto dipende dalle risultanze sulla pistola se saranno compatibili o meno e dal rinvenimento di tracce biologiche significative che saranno comparate.

Saranno i test di laboratorio a stabilire se sia stato o meno lui ad aprire il fuoco.

In base al sopralluogo eseguito dalla Polizia Scientifica i due colpi di pistola sono stati sparati quasi ad altezza d'uomo.

Al vaglio degli investigatori ci sono le testimonianze. Alcune persone hanno riferito di non essersi accorte di nulla, altre invece hanno raccontato che chi ha premuto il grilletto prima di sparare ha urlato per dieci minuti.

L'altra sera la rapida sequenza di via Londra ha rappresentato un gesto inquietante su cui la Polizia sta lavorando e vuole fare piena luce.