Fanno esplodere dei petardi all'interno dell'imbottitura del sostegno del canestro da basket, distruggendola e rendendolo inutilizzabile. E' questo ciò che è successo domenica notte nel parco Europa della zona Toscanini, dove qualche incivile ha introdotto dei petardi all'interno della gomma piuma che sostiene il canestro, facendola esplodere e danneggiando la struttura. Ad accorgersi dell'atto di vandalismo questa mattina sono i volontari del comitato di quartiere Toscanini, che hanno trovato la gomma piuma distrutta e annerita dall'esplosione. "Ci rivolgiamo - spiega un membro del comitato Toscanini - sia a chi ha fatto ciò che ai loro genitori per dirgli che saremo costretti a togliere questa struttura perché non più a norma e pericolosa, quindi tutti quei ragazzi che venivano tutti i giorni ad allenarsi non potranno più farlo e il nostro quartiere avrà un servizio in meno. Questo è inaccettabile, subire queste angherie significa arrendersi al nulla, perche queste azioni non hanno nessun senso, sminuiscono fortemente il livello di chi fa certe cose".