Sono 76 i nuovi casi positivi al Covid registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. In calo, ma va considerato che come sempre la domenica il numero dei tamponi effettuato è sensibilmente più basso. L'incidenza più alta rimane sempre quella registrata nella città di Aprilia.

Non si registrano vittime, mentre i ricoveri sono 2 nelle ultime 24 ore. Le vaccinazioni sono state 1.671.

I nuovi casi positivi comune per comune:

Aprilia 16

Bassiano 5

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 4

Cori 2

Fondi 5

Formia 1

Gaeta

Itri

Latina 15

Lenola

Maenza

Minturno

Monte San Biagio

Norma 1

Pontinia 3

Ponza

Priverno 1

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 4

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 5

Sezze 10

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 2

Ventotene 1

TOTALI 76