Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi nel Lazio su 11.719 tamponi molecolari e 18.158 tamponi antigenici per un totale di 29.877 tamponi, si registrano 1.121 nuovi casi positivi (-134), sono 5 i decessi (+1), 735 i ricoverati (+19), 97 le terapie intensive (+3) e +689 i guariti.





Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,7%. I casi a Roma città sono a quota 572. Ieri oltre 27 mila vaccini somministrati con un incremento del 90% rispetto alla settimana precedente. Da questa sera alla mezzanotte aperte le prenotazioni sul portale per gli over 18 anni".



* Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: dalla **mezzanotte di questa sera** sarà possibile effettuare la prenotazione per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Il sistema collocherà l'utente in automatico dopo 150 giorni dall'ultima somministrazione e alla prima data utile. Sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 2 milioni e 500 mila posti tra il mese di dicembre e gennaio. Dal 1° di dicembre disponibili oltre 40 mila posti al giorno.

* Nel Lazio superate 9 milioni e 350 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'88% degli over 12 sempre in doppia dose.



* Terza dose: oltre 650 mila le dosi effettuate pari a oltre il 12% della popolazione.

* Raffronto con il 29 Novembre 2020: -12 decessi, -872 casi positivi, -2.623 ricoverati in area medica, -258 ricoverati in terapia intensiva, -67.574 in isolamento domiciliare.



* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 950 mila dosi e già distribuiti 1 milione 300 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.869 medici di medicina generale e 365 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.



* Prenotazioni Vaccino: attive le prenotazioni a 150 giorni in applicazione della circolare ministeriale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per la dose di richiamo rivolta a over 18.

* Monoclonali: incremento del 25% delle somministrazioni. E' attivo il servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 per la valutazione. sono in totale oltre 2 mila e 300 le somministrazioni già avvenute.





* Asl Roma 1: sono 238 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



* Asl Roma 2: sono 381 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 34 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



* Asl Roma 4: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 148 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.



* Asl Roma 6: sono 132 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 161 nuovi casi:



* Asl di Frosinone: sono 30 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 76 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



* Asl di Rieti: sono 7 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 48 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h".