«Se i tempi di consegna saranno rispettati, inizieremo a vaccinare i bambini prima di Natale». Lo ha comunicato il direttore generale della Asl, Silvia Cavalli (ieri a margine della presentazione dello studio di fattibilità del nuovo ospedale di Latina) in merito alla campagna vaccinale per i più piccoli (tra 5 e 11 anni): la data di partenza dovrebbe essere il 23 dicembre.

«Noi siamo pronti - ha aggiunto il dg dell'azienda sanitaria pontina - Allestiremo tre hub in altrettanti ospedali del territorio che dispongono del reparto di pediatria, quindi al Santa Maria Goretti di Latina, al Dono Svizzero di Formia e al San Giovanni di Dio di Fondi. Verranno consegnate dosi pediatriche già confezionate ad hoc per i bambini e le vaccinazioni verranno effettuate da apposite equipe con l'assistenza dei pediatri. Inoltre vaccineranno anche i pediatri di libera scelta per i quali metteremo a disposizione le nostre strutture nel caso in cui preferiscano farlo da noi. Il loro compito, poi, sarà anche quello di cercare di convincere i genitori dell'importanza della vaccinazione per i loro figli».

Restando in tema di vaccini, da mezzanotte sono aperte le prenotazioni sull portale regionale SaluteLazio per gli over 18 che vogliono fissare l'appuntamento con la terza dose, a 150 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario: le somministrazioni inizieranno il primo dicembre e tra questo mese e gennaio saranno disponibili tre milioni e mezzo di slot. «Dobbiamo correre veloce con la vaccinazione perché è l'unica arma a nostra disposizione per controbattere questa quarta ondata - ha aggiunto la dottoressa Silvia Cavalli - Abbiamo riscontrato anche un buona percentuale di prime dosi e questo significa che le persone che prima avevano deciso di non ricevere il vaccino, adesso stanno cambiando idea».

Sulla stessa lunghezza d'onda del dg della Asl anche l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato: «I nostri numeri, già alti, stanno confermando come la nostra regione sia tra le più virtuose del Paese».