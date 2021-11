Un sorpasso azzardato ha provocato stamattina un brutto incidente stradale in via della Rosa, per fortuna senza provocare gravi conseguenze alle persone coinvolte. Si sono vissuti però momenti di apprensione perché a bordo di una delle due vetture, quella urtata dal mezzo in manovra, c'era anche una bimba, regolarmente assicurata al seggiolino.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, nell'effettuare il sorpasso, l'auto che percorreva strada della Rosa ha finito per urtare, con la parte anteriore sinistra, la vettura che in quel momento sbucava un accesso secondario. Appunto la vettura della madre che usciva di casa per portare la figlia a scuola. È intervenuta anche un'ambulanza del servizio 118, ma non si sono registrati feriti.