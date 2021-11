I carabinieri di Aprilia hanno tratto in arresto Z.M. classe 55, in quanto lo hanno trovato in possesso di una pistola calibro 38 special con relative munizioni. L'arma aveva la matricola abrasa. L'accusa, per l'uomo p di detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento oltreché di ricettazione di arma.

I militari sono entrati in azione a Tor San Lorenzo, in via dei Coralli all'interno del Consorzio Lido di Lollia. L'uomo, dopo l'arresto, è stato portato a Rebibbia.