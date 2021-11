Tentano di vendere una casa ma il proprietario non ne sapeva nulla, denunciate due persone.

Le indagini condotte dai militari della Tenenza CC di Gaeta hanno consentito di identificare due soggetti di Gaeta un 43enne ed un41enne, che inseriti nel settore immobiliare, hanno tentato, non riuscendovi, ad indurre un 37enne di Napoli, mediante fraudolenta inserzione su un noto sito, di vendere un'abitazione di Gaeta, ma di fatto mai posta in vendita dal reale proprietario. L'attività investigativa in questione è scaturita da un continuo monitoraggio del fenomeno che specie con l'approssimarsi della stagione estiva ha fatto registrare una serie di truffe poste in essere con il medesimo "modus operandi", talvolta anche per locare case vacanze riuscendo i malfattori, in talune circostanze, a farsi accreditare i soldi su carte prepagate.