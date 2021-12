La Eco Imballaggi Srl è fallita e la procedura di fallimento è stata espletata e anche chiusa da alcuni mesi. Sono infatti liquidati i due creditori ammessi al passivo già nel 2017, e la Srl di fatto dall'estate scorsa non c'è più. Ma resta quel deposito nella zona industriale di Aprilia dove da anni sono ammassati rifiuti. Un capannone completamente pieno e un piazzale altrettanto stracolmo di materiale vario. Un pericolo concreto e serio che, però, permane senza che nessuno sia intervenuto. Eppure quel deposito venne posto sotto sequestro già nel gennaio 2019 quando la Polizia Locale durante un sopralluogo scoprì quantità troppo elevate di rifiuti ammassati all'aria aperta, alla mercé non solo delle intemperie, ma anche alla possibile azione di qualche folle. La presenza massiccia di materiale cartaceo, plastico e legnoso, crea un grave pericolo di incendi.

