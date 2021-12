Restano altissimi i numeri del covid 19 in provincia di Latina dove si registrano 132 contagi nelle ultime 24 ore. Così riporta il bollettino della Asl pontina che evidenzia purtroppo altri due decessi dovuti a complicazioni causate dal coronavirus. Si tratta di due persone residenti ad Aprilia e Formia. Sono 37 i positivi a Latina, 22 ad Aprilia, 14 a Cisterna e Terracina, 12 a Formia, per citare i comuni dove si registrano i numeri più alti. Sono 52 le persone giudicate guarite, 2 i nuovi ricoveri, 2814 i vaccinati. Di seguito i dati comune per comune.

Aprilia 22

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 14

Cori

Fondi 1

Formia 12

Gaeta 4

Itri 2

Latina 37

Lenola 1

Maenza

Minturno 2

Monte San Biagio 1

Norma

Pontinia 2

Ponza 7

Priverno

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 3

San Felice Circeo

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 4

Sezze 4

Sonnino

Sperlonga 1

Spigno Saturnia

Terracina 14

Ventotene

TOTALI 132