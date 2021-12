Dramma nella serata di ieri a Latina, dove ha perso la vita Romina De Angelis, giovane donna di 43 anni che, a quanto pare, è stata colpita da un malore improvviso mentre stava praticando sport tra amici in un centro nella periferia di Latina. Romina era molto conosciuta a Latina e non solo, visto che nella sua carriera da pallavolista aveva vestito le maglie delle squadre di Aprilia, Cisterna e Sabaudia. . A causare il decesso, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un improvviso aneurisma. I presenti sul posto hanno tentato di rianimarla ma senza successo. All'arrivo del 118, il medico non ha potuto fare altro che certificarne la morte. Del caso si stanno occupando i carabinieri di borgo Grappa, intervenuti sul posto quando ormai non c'era più nulla da fare.