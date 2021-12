Le conducenti non hanno riportato conseguenze, ma è stato comunque necessario l'intervento della Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti del caso.

Un'anziana donna al volante della propria Daewoo Matiz ha imboccato contromano la rotatoria, finendo per urtare un veicolo, un suv Grandland Opel guidato da una donna, che attraversava regolarmente l'incrocio tra via Isonzo e le complanari della Pontina.

