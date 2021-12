Vento forte e pioggia per tutta la notte, arrivano le prime conseguenze. Un pino dalle enormi dimensioni è infatti venuto giù in pieno centro, più esattamente in via Emanuele Filiberto, a pochi passi dal palazzo Comunale di Latina. Fortunatamente in quel momento non c'erano persone o automobili in transito ed è stato evitato il peggio. Torna a far parlare adesso la condizione e la manutenzione dei pini secolari che sono presenti praticamente il tutto centro cittadino del capoluogo pontino. L'area di accesso al parcheggio è stata interdetta in attesa della rimozione.