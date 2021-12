Sono 97 i nuovi casi di covid 19 rilevati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. La quarta ondata della pandemia continua a farsi sentire con numeri importanti su tutto il tessuto provinciale. Il comune di Latina è sempre davanti per numero di nuovi positivi con 34 casi, mentre Aprilia segue con 23. Da segnalare anche i 14 casi di Cisterna. C'è anche un decesso nel comune di Formia, mentre sono 4.895 i vaccinati, di cui quasi 4000 con la terza dose. Sono state ricoverate 3 persone, 48 quelle giudicate guarite.

