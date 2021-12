Per oggi e domani il bollettino di criticità idrogeologica e idraulica emesso dal Dipartimento di Protezione civile segnalava codice arancione per il maltempo. Per questo motivo, a Itri preventivamente è scattato un piano di evacuazione di diversi nuclei familiari e il vicesindaco, Elena Palazzo, ha firmato ieri un'ordinanza con la quale è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

I provvedimenti sono naturale conseguenza di quanto avvenuto a causa dell'anomala ondata di maltempo che all'inizio del mese scorso ha colpito il territorio itrano per la quale, tra l'altro, martedì è stato riconosciuto lo stato di calamità.

A partire dal 3 novembre, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale per assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso per fronteggiare lo stato di emergenza per il rischio idrogeologico. Tale stato emergenziale non è ancora cessato e, pertanto, il Centro Operativo è ancora attivo.

A destare preoccupazione, come accennato, il nuovo bollettino diramato ieri. Come previsto dalle ordinanze sindacali delle scorse settimane, in caso di bollettino "arancione" bisogna evacuare gli immobili per precauzione al fine di tutelare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini. Questo è proprio quanto accaduto ieri, quando in serata è partita l'evacuazione per una settantina di famiglie e oltre 200 persone, molte delle quali alloggeranno ora presso strutture alberghiere e attività affini. Tra le misure adottate per precauzione, anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di oggi e domani, così come formalizzato con un'ordinanza firmata dal vicesindaco.

«Al fine di prevenire situazioni di pericolosità per l'incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e alla circolazione stradale» - si legge nell'ordinanza firmata ieri – è stato deciso di disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio cittadino per la giornata di oggi e quella di domani. Questo perché, secondo il bollettino meteo, i rovesci – anche di forte intensità, accompagnati da intense raffiche di vento – dovrebbero interessare i bacini costieri sud dalle prime per 24-30 ore a partire dalle prime ore di oggi.