Coronavirus Lazio, D'Amato: "Oggi nel Lazio su 20.635 tamponi molecolari e 29.107 tamponi antigenici per un totale di 49.742 tamponi, si registrano 1.810 nuovi casi positivi (+172), sono 4 i decessi (-4), 692 i ricoverati (-4), 93 le terapie intensive (-3) e +817 i guariti.





Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 926. Valore rt a 1 segnale positivo, ma per raffreddare la curva serve correre con i richiami. Ci attenderanno ancora giornate di turbolenza e incremento dei casi. Bene Roma su ordinanza mascherine, facciamo uno shopping sicuro.



Nella giornata di ieri record di somministrazioni di terze dosi 51.418 con un incremento del 54% rispetto alla settimana precedente, superiore alla soglia target.

Chiesta alle Asl massima attenzione su vaccinazioni pediatriche, per accoglienza dei più piccoli utilizzando spazi dedicati, clown, gadget e palloncini. La vaccinazione per loro deve essere una festa e un gioco.



Partita sui social la campagna ‘e adesso si' che possiamo giocare liberamente con le prime faq a cura dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Superata quota 1 mln di dosi di vaccino antinfluenzale somministrate.



* DOMENICA 5 DICEMBRE APERTURA STRAORDINARIA DI 12 CENTRI VACCINALI AIOP (vaccino Moderna): Nuova Villa Claudia, Villa Aurora, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Gottaferrata e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT (Asl di Latina) e INI Veroli (Asl di Frosinone).

Possono accedere tutti (over 18) fino ad esaurimento delle diponibilità previa prenotazione sul portale regionale attiva da venerdì 3 dicembre (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per un totale di 5 mila somministrazioni complessive a disposizione per la giornata che si aggiungeranno ai già prenotati negli altri hub.



* VACCINAZIONI PEDIATRICHE: prenotazioni al via dal 13 dicembre, saranno allestiti mini-hub in tutte le Asl. Ci saranno pediatri, medici, infermieri e anche ‘clown' per mettere a loro agio i più piccoli. Per le famiglie sono disponibili pillole informative on-line sotto la supervisione dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e delle Società scientifiche. Mettiamo in sicurezza i più piccoli e garantiamo loro la socialità.

* Prenotazioni Vaccino Over 18 dose di richiamo: attive le prenotazioni per gli over 18 sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home). Il sistema colloca l'utente in automatico dopo 150 giorni dall'ultima somministrazione e alla prima data utile. Sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione, disponibili oltre 2 milioni e 500 mila posti tra il mese di dicembre e gennaio, oltre 40 mila posti al giorno.



* Nel Lazio superati i 9 milioni e 500 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'88% degli over 12 sempre in doppia dose.

* Terza dose: oltre 750 mila le dosi effettuate pari a oltre il 15% della popolazione.



* Raffronto con il 2 Dicembre 2020: -41 decessi, +19 casi positivi, -2.590 ricoverati in area medica, -257 ricoverati in terapia intensiva, -67.627 in isolamento domiciliare.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1.001.225 dosi e già distribuiti 1 milione 305 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.892 medici di medicina generale e 368 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.



* Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

* Asl Roma 1: sono 412 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



* Asl Roma 2: sono 425 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 89 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.



* Asl Roma 4: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 147 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



* Asl Roma 6: sono 284 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

***Nelle province si registrano 357 nuovi casi:



* Asl di Frosinone: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 97 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



* Asl di Rieti: sono 53 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 111 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.