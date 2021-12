Sono 122 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina, segno che la quarta ondata del covid non accenna ad allentare la morsa. A renderlo noto il consueto bollettino targato Asl Latina che evidenzia 32 nuovi casi a Latina, 21 ad Aprilia, 19 a Cisterna di Latina e 12 Terracina, sono per elencare i comuni più colpiti oggi. Fortunatamente si ferma la striscia dei decessi, mentre sono solo 2 i ricoveri e 90 le persone giudicate guarite. Oltre 4mila i nuovi vaccinati.

Aprilia 21

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 19

Cori 3

Fondi 3

Formia 4

Gaeta 1

Itri 1

Latina 32

Lenola

Maenza

Minturno

Monte San Biagio

Norma

Pontinia 3

Ponza

Priverno 3

Prossedi

Roccagorga 1

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci 2

Sabaudia 3

San Felice Circeo 3

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 3

Sezze 7

Sonnino 1

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 12

Ventotene

TOTALI 122