Il video, divenuto virale, è finito anche nelle mani dei Carabinieri i quali, avviate immediatamente le indagini, sono riusciti ad identificare inizialmente il giovane autore materiale del gesto il quale, impugnando l'estintore, ha effettivamente imbrattato la scuola, e successivamente risalire all'identità degli altri due ragazzi. I tre sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per danneggiamento in concorso.

Nel corso della giornata di ieri i Carabinieri di Latina hanno deferito all'Autorità Giudiziaria per i minorenni di Roma tre minori del luogo che, la notte tra il primo ed il due dicembre, dopo essere entrati attraverso una finestra all'interno di un istituto secondario di primo grado, sito in uno dei borghi, hanno prelevato un estintore lì installato, e l'hanno svuotato all'interno dei locali con il chiaro intento di imbrattare le aule, ricoprendo i banchi di polvere antincendio. Quella che i minori, evidentemente, hanno ritenuto una goliardata, è stata dagli stessi filmata con un telefonino e postata immediatamente sui social.

