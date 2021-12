Ha accoltellato un 60enne procurandogli gravi lesioni. Per questo i carabinieri di Aprilia hanno arrestato un 57enne. I militari hanno effettuato una rapida indagine che li ha portati a individuare in S.T. il responsabile dell'accoltellamento. L'uomo, per motivi in corso di accertamento, procurava delle lesioni gravi ad un 60enne di Aprilia, il quale veniva ricoverato presso il locale nosocomio in prognosi riservata.