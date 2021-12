Sono 668 i cittadini attualmente positivi al Coronavirus ad Aprilia. Lo confermano i dati presenti sul portale Asl e condivisi con i Comuni della Provincia di Latina. Le autorità sanitarie fanno sapere, inoltre, che nelle ultime 24 ore sono stati registrati in Città 21 nuovi casi di contagio.

"La situazione rimane critica, anche se in questi ultimi giorni mi è capitato spesso di contestare una ricostruzione emergenziale e catastrofista che non condivido e non corrisponde alla realtà – commenta il Sindaco di Aprilia Antonio Terra – i casi di positività riscontrati sono in lieve crescita, in linea con il dato nazionale. Anche per quel che riguarda l'incidenza del virus, continuiamo a rimanere al di sotto dei valori da zona gialla (250). La speranza, dopo la crescita delle ultime settimane, è che l'RT si stabilizzi e inizi a scendere, ma attendiamo il dato del weekend per fare un bilancio. È chiaro che occorre proseguire con forza la campagna vaccinale. E continuare a prestare la massima attenzione, soprattutto a quei contesti in cui le distanze possono venir meno ed è assolutamente necessario mantenere la massima prudenza. Anche perché abbiamo una forte incidenza di bambini – sotto ai 12 anni – contagiati".