I senzatetto guadagnano territorio e si fanno largo anche nel cuore della città. Da qualche giorno le panchine che si trovano sotto i portici dell'ex Intendenza di Finanza, in Piazza del Popolo, sono diventate l'alloggio di alcuni clochard in cerca di riparo dall'acqua copiosa di quest'ultimo periodo e dal freddo.

I primi a risentirne sono gli anziani pensionati che sono soliti incontrarsi proprio su quelle panchine, estate e inverno, una postazione che consente loro di tenere d'occhio il Comune e il via vai di funzionari e politici che fanno la spola dentro e fuori del palazzo municipale.

Non l'hanno presa bene, e qualcuno di loro ha provato a sollecitare i vigili urbani che in prossimità del Comune non mancano mai, ma si sono sentiti rispondere che non è compito della Polizia locale sgomberare i senzatetto, oppure che si attiveranno per informare i servizi sociali visto che si tratta di persone che hanno bisogno di assistenza.