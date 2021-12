Nella mattinata odierna, a Gaeta i militari della Compagnia di Formia hanno denunciato due persone per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare del figlio minore sul conto del quale hanno la patria potestà. Nello specifico, le indagini, scaturite grazie anche alla segnalazione della Dirigente dell'Istituto scolastico che il minore avrebbe dovuto frequentare, sono state condotte dai militari della Tenenza CC di Gaeta i quali hanno identificato i genitori di origine calabrese e residenti a Gaeta che, senza alcun valido motivo, non facevano frequentare la scuola al proprio figlio. Il servizio rientra in un più ampio piano di controllo della particolare problematica sociale nell'ambito del territorio della Compagnia di Formia, volto a contrastare il c.d. "fenomeno dell'assenteismo scolastico" al fine di garantire la formazione scolastica e rafforzare le azioni sinergiche già in atto tra i diversi attori del territorio.