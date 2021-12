Decisivo l'intervenuto dei carabinieri che, instaurando un ponte comunicativo, riuscivano a far desistere l'uomo dall'insano gesto, il quale senza opporre alcuna resistenza, accettava di seguire personale sanitario, precedentemente attivata

Aveva deciso di togliersi la vita, pronto a gettarsi sotto ad un treno in corsa, ma viene salvato dai carabinieri. È successo poco fa, ad Aprilia, dove a seguito di una segnalazione al 112, una pattuglia della sezione radiomobile locale si recavano presso la stazione ferroviaria della città. Una volta giunti sul posto, i carabinieri notavano la presenza di un uomo, un 67enne proveniente dall'Ecuador ma residente ad Aprilia, che si aggirava in stato confusionale sulla banchina, tentando di gettarsi sui binari.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli