Questa mattina, personale della Stazione Carabinieri di Sermoneta, ha eseguito un servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere, in particolare per il contrasto alla vendita di merce contraffatta. I carabinieri hanno monitorato l'area mercato in località Piedimonti di Sermoneta, dove la domenica si tiene il mercato settimanale. Un evento che, in occasione delle festività natalizie, si protrae fino alle ore 16. In tale ambito, ha consentito di individuare, identificare e denunciare in stato di libertà un cittadino del Marocco A.H. di 37 anni, responsabile del commercio di prodotti con marchi contraffatti. Nella circostanza sono stati sottoposti a sequestro 140 paia di scarpe di noti marchi, nonché la stessa autovettura utilizzata dal venditore.