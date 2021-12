La chiusura del sottopasso di strada Gorgolicino ha prodotto pesanti ripercussioni sullo stile di vita dei residenti di una vasta area della periferia di Latina e a distanza di due mesi ormai dallo smottamento che ha causato la frana nel tunnel sotto la Pontina, i cittadini della zona si sono mobilitati per ottenere una soluzione. Mentre c'è chi si dice pronto a proteste eclatanti, come l'interruzione del traffico della 148, ieri mattina un nutrito gruppo di residenti si è incontrato nei pressi del sottopasso per vagliare le azioni da intraprendere per sollecitare la riapertura della strada, stanchi di promesse non mantenute. Incontro al quale si è presentato anche l'ex assessore all'ambiente Dario Bellini, confermato di recente in giunta con delega diversa, che si è sbilanciato in una nuova promessa che ha il sapore della beffa: ha assicurato il ripristino della viabilità entro le feste natalizie, anche solo con senso unico alternato, anche se non dovessero essere terminati i lavori di ripristino il terreno adiacente al tunnel che "minaccia" la strada con la possibilità di nuove frane, lavori ancora in bilico.

Il dibattito è stato piuttosto animato perché le recenti copiose piogge sembrano dimostrare che la situazione, in via Gorgolicino, sia ormai assestata rispetto a quanto successo all'inizio di ottobre, quando un violento acquazzone provocò lo smottamento, con un "fiume" di acqua piovana e fango che invase il sottopasso, bloccando una vettura in transito. La strada venne chiusa immediatamente e i successivi accertamenti della Polizia Locale hanno permesso di scoprire che la frana era dovuta a un lavoro di sbancamento che aveva interessato, mesi prima, il terreno all'angolo con la Pontina e via Zani. Il fondo agricolo fu sequestrato in vista dei necessari lavori di ripristino, appurato che aggiungendo sabbia per livellare la superficie, il proprietario aveva chiuso una canalina di scolo presente lungo la statale, necessaria per impedire, come invece è successo quel giorno, che l'acqua piovana defluisse nel sottopasso.