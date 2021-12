Com'era facile immaginare, le recenti piogge hanno messo a nudo l'inadeguatezza di molte strade: molte le buche che si sono create sull'asfalto proprio nelle ultime settimane, con tutti i disagi del caso. Ad onor del vero la Provincia di Latina nei mesi scorsi ha portato a termine un piano importante di rifacimento di numerose arterie extraurbane, ma alcune necessitano ancora di interventi importanti e i disagi, proprio in questo periodo sono notevoli. Basti pensare che alcuni giorni fa un ciclista ha rischiato grosso a causa di una buca che si trova sul cavalcavia della Pontina tra il centro di Borgo Piave e via del Crocifisso, un vero e proprio cratere che si incontra percorrendo la strada verso Borgo Santa Maria e costituisce una vera e propria trappola perché situato proprio all'inizio della discesa, quindi nascosto. Fatto sta che un ciclista amatoriale, tenendo la destra mentre alcune vetture lo superavano, è finito con tutte e due le ruote nella buca, rischiando di cadere e di essere investito. È riuscito a mantenere l'equilibrio, ma entrambe le ruote si sono rotte.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli