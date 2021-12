Sono 46 i casi di covid 19 rilevati in provincia nelle ultime 24 ore. Un dato molto più basso quello riportato dalla Asl pontina rispetto ai numeri dei giorni scorsi, ma che non deve fare abbassare la guardia. Sono stati molto meno infatti i tamponi effettuati domenica (circa un terzo del normale), si spiega così il calo drastico di contagi nelle ultime 24 ore. A Latina si registra praticamente la metà dei positivi con 24 persone risultate positive al tampone. Solo 3 ad Aprilia, 5 a Pontinia. Circa 2800 i vaccini effettuati, 2200 con la terza dose. Sono 2 i ricoveri, nessuna guarigione e per fortuna nessun decesso.

Qui di seguito i casi comune per comune

Aprilia 3

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 3

Cori 1

Fondi

Formia 1

Gaeta

Itri

Latina 24

Lenola

Maenza

Minturno 1

Monte San Biagio

Norma

Pontinia 5

Ponza

Priverno

Prossedi 1

Roccagorga 2

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 3

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta

Sezze 1

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina

Ventotene

TOTALI 46