Ad Aprilia l'indice Rt cala ma resta l'obbligo per l'utilizzo della mascherina anche all'aperto resta in vigore per un'altra settimana. Questo pomeriggio il sindaco Antonio Terra, con l'ordinanza numero 404, ha infatti prorogato per altri sette giorni l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all'esterno.

"La Asl di Latina questa mattina ci ha comunicato che l'indice di contagio ha subito un lieve calo, attestandosi al 156,5 – commenta il primo cittadino – si tratta di un dato positivo, ma ancora al di sopra di quello provinciale, che ad oggi è al 138,5. È questo il motivo per cui dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione. Di concerto con le autorità sanitarie, abbiamo dunque provveduto ad estendere l'obbligo di mascherina all'aperto per un'ulteriore settimana. La speranza, chiaramente, è che l'indice di contagio scenda ulteriormente, consentendoci di arrivare alle festività con maggiore serenità".