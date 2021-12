Incidente poco dopo le 18 in via Roma, nel territorio di Cisterna, con la Polizia locale impegnata nei rilievi su strada del sinistro che sta provocando traffico in ambo le direzioni sulla provinciale che collega Cisterna a Campoleone. Ad entrare in collisione una BMW X1 ed una Fiat Panda.

Entrambe le vetture procedevano in direzione dei Castelli, quando il suv ha operato una svolta verso sinistra; in quel momento l'utilitaria italiana ha tentato di superare il Bmw senza però riuscirci. Il poco spazio disposizione infatti ha reso l'impatto inevitabile. Fortunatamente l'incidente non ha provocato conseguenze fisiche alle due persone alla guida delle vetture. Gli agenti del comando di Corso della Repubblica guidati dal comandante Raoul De Michelis e coordinati sul posto dal tenente Salvatore Sanità, stanno operando per ricostruire la dinamica dell'incidente, gestendo anche il traffico in un punto molto delicato di via Roma, a pochi metri dai campi sportivi.