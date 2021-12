Si può salire su un autobus urbano o extra urbano in estrema sicurezza? Questa, inutile girarci intorno, è la domanda che si fanno tutti i cittadini che sono costretti ad utilizzare i mezzi di trasporto pubblici sia per spostarsi in città che per uscirne, soprattutto per lavoro e per studio e dunque i pendolari, nell'era del Super Green pass. Chi controlla il certificato verde a bordo? Al momento nessuno, e per averne la controprova basta salire su una qualsiasi corsa: gli autisti devono pensare a guidare e quindi non spetta certo a loro la verifica del pass, ma i controllori sono talmente pochi che c'è quasi da commuoversi nel trovarsene uno di fronte. Anche in questo caso, però, c'è da sottolineare che a loro spetterebbe il solo controllo del biglietto di viaggio o degli abbonamenti nonostante abbiano avuto mandato dal governo di controllare anche il pass. I sindacati, in questo senso, si sono sempre opposti alla decisione visto che, a parere loro, si tratta di un compito che spetta a un pubblico ufficiale e dunque, nel caso specifico, agli agenti della Polizia locale. Insomma, per ora vige ancora l'anarchia e quindi non resta che proteggersi con le mascherine, girare con gli igienizzanti per le mani e sperare di avere accanto delle persone vaccinate.

Le forze dell'ordine, dal canto loro, non stanno a guardare e continuano nei controlli territoriali non trascurando le aree vicine alle attività commerciali. Lunedì, giorno in cui è entrato in vigore il Certificato verde rafforzato, in tutta la provincia sono state "ispezionate" 867 persone e solo 5 di queste non avevano il pass - quattro ad Aprilia e una a Prossedi -, segno evidente che la gente sta rispettando le norme. Ieri è arrivata un'altra conferma: nel capoluogo pontino nessun sanzionato durante i controlli della Polizia di Stato e della Polizia locale alle autolinee e alla stazione ferroviaria di Latina Scalo.