La Polizia Locale di Latina e l'amministrazione comunale sono state scosse da una notizia terribile, la prematura scomparsa dell'ispettore superiore scelto Franco Cruciani, responsabile dell'ufficio infortunistica. All'età di 56 anni ha perso la battaglia contro un brutto male, si è spento stamattina nella clinica di Aprilia, la sua città d'origine. Padre di due figli, era stimato da tutti i colleghi, compresi quelli di molti altri comandi con cui aveva instaurato importanti collaborazioni. Dedito al lavoro, si è sempre speso per migliorare il servizio offerto ai cittadini, soprattutto sul fronte dell'infortunistica stradale, è stato anche e soprattutto fautore dell'evoluzione della Polizia Locale specializzandosi nel falso documentale e in particolare nella verifica delle targhe straniere.

Al cordoglio dei colleghi di Latina, si sono uniti anche molti altri colleghi del circondario. Come i componenti dell'associazione Polizia Locale Comandi del Lazio che «si stringe oggi accanto ai colleghi del Comando di Latina per la prematura scomparsa del collega ispettore superiore scelto Franco Cruciani - si legge in una nota - Con la voce rotta dalle lacrime, ricordiamo Franco, 56 anni, attuale responsabile dell'ufficio infortunistica, in sella alla sua moto di servizio partecipare fiero ai motoraduni delle polizie locali del Lazio, insieme ai suoi colleghi. Ci diceva che il motoraduno era una bellissima iniziativa, e che avremmo dovuto coinvolgere anche i comandi della Provincia di Latina, tant'è che insieme a Gianni ci metteva in contatto con i colleghi di Fondi e di Sabaudia. Purtroppo oggi ha perso la battaglia che combatteva contro un brutto male, e ha lasciato la compagna Priscilla, il figlio Emanuele di 12 anni e il piccolo Massimo, nato solo 2 anni fa, ai quali inviamo tutto il nostro affetto e il nostro abbraccio. Ciao Franco, fatti un giro in moto da lassú per tutti noi».

Il funerale è previsto venerdì alle ore 15:30 presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Aprilia.