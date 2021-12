Il maltempo fa danni anche ad Aprilia, crolla un enorme albero a largo delle Rose. A causa della pioggia e delle raffiche di vento un enorme albero ha ceduto di schianto nella notte nella piazzetta che si trova in pieno centro. Un crollo che solo per un caso fortuito non ha procurato danni alle persone e alle auto, visto che il tronco crollato è finito a pochi centimetri di distanza da una Citroen parcheggiata lì. L'amministrazione comunale, avvisata del crollo dai residenti della zona intorno alle ore 6.50, si sta attivando per mettere in sicurezza l'area e rimuovere l'arbusto.