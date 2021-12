Trovato privo di sensi sul bordo della strada, poi risultato ubriaco, un giovane di Latina è stato soccorso nel cuore della notte di ieri in circostanze ancora da chiarire. Del caso si stanno occupando infatti i poliziotti della Questura per capire cosa gli sia successo, anche e soprattutto perché si tratta di un minore, un diciassettenne che aveva trascorso la serata con altre persone e non sa spiegare come abbia fatto a finire in quelle condizioni.

L'episodio si è registrato nel centro di Latina dove martedì sera numerosi gruppi di giovani si sono ritrovati tra i locali della movida, approfittando del giorno di festa di ieri. In giro per la provincia c'erano anche delle feste organizzate dalle comitive scolastiche. Insomma, una notte di eccessi, senza comunque disordini. Fatto sta che il minorenne che ha avuto bisogno dei soccorsi, a un certo punto della nottata ha perso i sensi ed è finito sul ciglio della strada.

Con i sanitari di un'ambulanza del 118, che hanno trasportato il diciassettenne in ospedale per gli accertamenti e le eventuali cure del caso, sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Volante per le verifiche necessarie a capire cosa fosse successo al ragazzo. Una volta che si è ristabilito, infatti, il giovane è stato ascoltato per cristallizzare i primissimi ricordi.