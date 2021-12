Sono 143 i nuovi casi di covid 19 rilevati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Si fa sentire ancora in modo pressante il peso della pandemia sul territorio pontino, dove fortunatamente non si registrano decessi così come è uno soltanto il ricovero riportato dalla Asl nel bollettino giornaliero. A Latina sono ben 54 i nuovi casi, ad Aprilia 25, 16 a Terracina e 11 a Cisterna. Questi i comuni più colpiti sul territorio. Sono 2000 circa i vaccinati nella giornata di ieri.

Aprilia 25

Bassiano

Campodimele

Castelforte 1

Cisterna di Latina 11

Cori 2

Fondi 7

Formia 6

Gaeta 6

Itri 2

Latina 54

Lenola 1

Maenza

Minturno 1

Monte San Biagio

Norma

Pontinia 1

Ponza

Priverno 4

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 2

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta

Sezze 2

Sonnino 1

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 16

Ventotene

TOTALI 143