Dramma a Latina, in via degli Eroi del Lavoro, dove pochi minuti un uomo è stato ritrovato morto in casa. A scoprirlo sono stati i vigili del fuoco, chiamati per entrare nell'abitazione della vittima. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, al seguito dei vigili del fuoco, che una volta entrati nell'abitazione hanno tentato di soccorrere D.A., 61enne, per cui non c'è stato nulla da fare. La vittima sarebbe stata colta da un malore.