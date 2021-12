Sono 172 i casi di covid 19 rilevati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Sale il dato rispetto agli scorsi due giorni, mantenendosi alto, ben sopra i cento casi quotidiani. I positivi si registrano a Latina in maggior numero, vale a dire 57, poi come sempre Aprilia (21), Cisterna (14), Formia (13). C'è da registrare purtroppo anche un decesso, nel comune di Latina. Sono due i nuovi ricoverati, mentre sono 39 i guariti, mentre si sono vaccinate 4.738 persone di cui 3.798

Aprilia 21

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 14

Cori 2

Fondi 11

Formia 13

Gaeta 11

Itri 2

Latina 57

Lenola

Maenza

Minturno 4

Monte San Biagio

Norma

Pontinia 3

Ponza 2

Priverno 3

Prossedi

Roccagorga 1

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 8

San Felice Circeo 3

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta 3

Sezze 3

Sonnino 4

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 7

Ventotene

TOTALI 172