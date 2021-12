Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Latina finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, soprattutto in quei territori che presentano delle criticità sotto l'aspetto dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito dei controlli ai possessori di armi e munizioni volti a verificare il rispetto della normativa che ne disciplina il possesso e la compravendita, i militari della Stazione di Sezze Romano hanno deferito, in stato di libertà un 25enne già noto alle forze dell'ordine, in quanto, a seguito di cambio di domicilio, ometteva di effettuare le previste comunicazioni in merito, all'autorità amministrativa. Inoltre, ad un attento controllo della documentazione inerente il possesso delle armi, i militari dell'Arma hanno appurato come, pur essendo variato formalmente il luogo di residenza, il deferito non aveva successivamente dato seguito a quella variazione anagrafica, rimanendo, di fatto, a vivere nella vecchia abitazione. Si procedeva, pertanto, al sequestro di 2 fucili da caccia, una carabina e una pistola ad aria compressa.

L'attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Latina rimane alta e costante sull'intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall'Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa.