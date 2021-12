Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia. Nei giorni 8, 9 e 10 dicembre, sono state controllate 151 persone, 100 autoveicoli, elevate 7 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada per un totale di euro 3158.00, una patente di guida ritirata, 3 autovetture sequestrate per mancata copertura dell' assicurazione obbligatoria. Un 37enne residente ad Aprilia è stato deferito alla competente A.G. in quanto all'interno della propria autovettura, si rinveniva un manganello telescopico.