Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina sono stati chiamati ad intervenire per una lite avvenuta presso un'abitazione di quella cittadina. Sul posto gli agenti hanno dovuto sedare un alterco tra due persone, uno dei quali cittadino nigeriano non in regola con la normativa che regola i soggiorni sul territorio nazionale. In merito alla causa del litigio, gli agenti accertavano che era legata alle difficoltà di convivenza pacifica tra i due, che risultavano alloggiare nella stessa stanza, subaffittata al citato cittadino straniero dall'altra persona interessata dalla lite, D.F. classe 62.

Per quanto emerso, quindi, alla luce della accertata irregolarità sul soggiorno in Italia del cittadino straniero, il predetto D.F. è stato denunciato in stato di libertà il predetto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre lo straniero è stato inviato all'Ufficio immigrazione della Questura di Latina per l'espulsione dal territorio nazionale.