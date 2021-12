Non solo bande di specialisti dello scasso, ma anche ladri solitari, come quello entrato in azione ieri notte nella zona di viale Kennedy. L'attenzione delle forze di polizia sui furti resta alto e intanto le indagini si arricchiscono di nuovi indizi.

Le ricerche del ladro solitario sono iniziate ieri notte, poco prima delle due, quando è scattato l'allarme del supermercato In'S e sul posto sono intervenute le guardie giurate dell'istituto privato di vigilanza Securitas Metronotte. Il loro arrivo ha disturbato l'azione dello scassinatore che ha avuto il tempo di prendere solo alcuni generi alimentari prima di scappare sul retro, scavalcando il muro che confina con le case popolari di via Helsinki. Scappando, lo sconosciuto ha perso parte della refurtiva, compresa merce che aveva rubato altrove: successivamente si è scoperto infatti che c'era stato anche un furto in un negozio di telefonia poco lontano. Delle indagini del caso si stanno occupando gli investigatori della Polizia.