Ha confermato i fatti contestati ieri nel corso dell'incidente probatorio che si è svolto in Tribunale davanti al giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa. In aula è comparsa la ragazza di 20 anni, si tratta di una studentessa, che aveva raccontato di essere stata avvicinata da uno straniero in bicicletta che prima si era spogliato e poi aveva tentato di palpeggiarla e l'azione era sfociata in una aggressione. Un piano tanto folle quanto inquietante che si era consumato davanti allo sguardo di diverse persone.

I fatti contestati sono avvenuti lo scorso 14 settembre a Latina in pieno centro, a due passi da piazza del Popolo, all'altezza di via Duca del Mare.

Durante l'esame chiesto dalla Procura per cristallizzare una prova da portare poi al dibattimento, la giovane ha confermato per filo e per segno cosa è accaduto, ricostruendo quello che era successo in quei minuti che sembravano interminabili.

L'uomo che era stato arrestato immediatamente dagli agenti della Squadra Volante, impegnati nei servizi di controllo del territorio ed è difeso nel procedimento dall'avvocato Giovanni Codastefano. Il cittadino originario della Repubblica ceca, era stato catturato nell'immediatezza dei fatti e ieri nel corso dell'esame la studentessa ha confermato in pieno le accuse.

Il reato ipotizzato nei confronti dell'uomo è quello di tentata violenza sessuale. Ivan Holantek, classe 1957, era stato sorpreso e bloccato in flagranza di reato.