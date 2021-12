Subito veniva richiesto l'intervento sul posto di una Volante i cui agenti procedevano all'arresto in flagranza di reato e al sequestro dell'arnese utilizzato per lo scasso.

Infatti, fermato subito dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio, era stato trovato in possesso di un giubbotto, di una felpa e di un cappellino, ancora etichettati ma privi delle placche antitaccheggio che erano state in precedenza forzate dal tunisino. La merce era stata occultata all'interno di uno zainetto contenente anche una tronchesina, utilizzata allo scopo.

Nella giornata odierna, gli agenti della Volante di Latina, hanno tratto in arresto un cittadino tunisino 30enne ritenuto responsabile di furto aggravato e già noto alle forze dell'ordine perché autore di un precedente e molto recente reato contro il patrimonio.

