La scorsa notte, nell'ambito delle attività di controllo e di contrasto attività di spaccio di sostanze stupefacenti, la Stazione dei carabinieri di Norma ha proceduto al controllo di due giovani. Uno dei due B.N. classe 90, è stato trovato in possesso di una quantità di hashish motivo per il quale è stato sottoposto a perquisizione domiciliare.

L'abitazione del giovane sono stati rinvenuti altri 50 grammi della stessa sostanza stupefacente tipo hashish, più materiale per confezionamento, motivo per il quale si è proceduto all'arresto per la violazione dell'articolo art. 73 DPR 309/90. Attività Svolta questa notte in località Borgata Carrara comune Sermoneta.

L'attività sopra descritta si colloca nell'ambito dei pianificati servizi di controllo del Reparto Territoriale di Aprilia così come indicati dal Comando Provinciale di Latina nell'ambito di una maggiore aderenza e profilazione alle esigenze della delle comunità di cittadini che esistono nel territorio di competenza.