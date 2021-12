Tragedia della solitudine oggi pomeriggio alla periferia di Latina in via Alto Sbirro, una traversa della strada regionale dei Monti Lepini all'ingresso del capoluogo. Un uomo di origine straniera, senza documenti, si è tolto la vita. In base ai primi accertamenti si è impiccato ad una albero. Quando è stata fatta la scoperta subito è scattato l'allarme al 118 e agli agenti della Squadra Volante che sono subito intervenuti per ricostruire cosa sia accaduto. L'uomo non aveva documenti e al momento è in fase di identificazioni, non è escluso che possa essere di origine indiana. Sul luogo della tragedia la Polizia Scientifica ha eseguito un accurato sopralluogo.