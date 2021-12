Un incidente stradale è avvenuto questa sera al confine tra via del Murillo e via Monticchio, al confine tra i comuni di Sermoneta e Latina. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate e a riportare la peggio in base ai primi riscontri è una donna di 40 anni portata in codice rosso, uno di quelli della massima urgenza, al Santa Maria Goretti di Latina.

Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato le ambulanze per soccorrere i feriti, a preoccupare maggiormente è il quadro clinico di una donna che è stata portata in ospedale. La dinamica dello scontro non è ancora chiara.