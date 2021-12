Sono 205 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Allarmante il dato della Asl pontina, soprattutto se si pensa che la domenica si effettuano sicuramente meno tamponi. E' uno dei dati più alti della pandemia, sicuramente il più alto di questa quarta ondata. Numeri preoccupanti anche perché accompagnati da 3 vittime, una a Latina, una a Gaeta e l'altra a Formia. I positivi sono 63 nel capoluogo, seguito come sempre da Aprilia con 29 contagi e Cisterna con 22. Numeri alti anche a Sezze, Gaeta, Formia e Maenza, che con 12 positivi mette in risalto un dato anomalo che fa pensare a qualche cluster attivo. Si sono vaccinate più di duemila persone ieri, ricoverate in due. Zero le persone giudicate guarite.

Aprilia 29

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 22

Cori 4

Fondi 1

Formia 10

Gaeta 14

Itri 5

Latina 63

Lenola

Maenza 12

Minturno 1

Monte San Biagio

Norma 1

Pontinia 7

Ponza

Priverno 8

Prossedi 1

Roccagorga 4

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 3

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 1

Sezze 13

Sonnino 2

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 1

Ventotene 1

TOTALI 205